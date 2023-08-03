Стало известно, когда УАЗ вернет экспедиционные версии своих моделей

Ульяновский автозавод планирует вернуть на конвейер экспедиционные версии своих автомобилей. Об этом сообщили представители компании, отвечая на комментарии в официальной группе бренда в соцсети «ВКонтакте». Однако произойдет это не так скоро, как хотелось бы «уазоводам» - лишь во втором квартале 2024 года. На запрос Аutonews.ru были получены следующие пояснения: сначала в продаже появятся экспедиционные версии «Буханки» и «Хантера», позже эту комплектацию могут вернуть и «Патриоту».

Напомним, что в 2019 году предприятие активно продвигало на рынок экспедиционные версии. От обычных они отличались целым рядом усовершенствований. Например, «Хантер» оснащали экспедиционным багажником на крыше и лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain (размерность 235/85R16), силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг и лебедкой. А одной из особенностей версии было наличие подогрева кресел и обивка сидений с водоотталкивающей пропиткой.