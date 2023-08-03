Toyota представила обновленный внедорожник Land Cruiser 70

Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 увидел мир в середине 80-х годов прошлого столетия и с тех пор он уже подвергался изменениям. Однако было принято решение вновь вернуть автомобилю классические первоначальные очертания.

Как отмечает Autonews.ru, одно из отличий – это круглая оптика. При этом фары теперь светодиодные, а задние фонари перемещены на бампер. Вместо классической эмблемы бренда на решетке радиатора красуется крупная надпись «TOYOTA».

Интерьер также обновили, сообщает «Авторевю». Так, изменилась комбинация приборов. За дополнительную плату предлагается новая медиасистема диагональю 6,7 дюйма с интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto. На центральной консоли разместили блок с дополнительными клавишами и USB-разъемами, а руль стал мультимедийным.