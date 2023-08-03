Toyota представила обновленный внедорожник Land Cruiser 70

Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 увидел мир в середине 80-х годов прошлого столетия и с тех пор он уже подвергался изменениям. Однако было принято решение вновь вернуть автомобилю классические первоначальные очертания.
Как отмечает Autonews.ru, одно из отличий – это круглая оптика. При этом фары теперь светодиодные, а задние фонари перемещены на бампер. Вместо классической эмблемы бренда на решетке радиатора красуется крупная надпись «TOYOTA».
Интерьер также обновили, сообщает «Авторевю». Так, изменилась комбинация приборов. За дополнительную плату предлагается новая медиасистема диагональю 6,7 дюйма с интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto. На центральной консоли разместили блок с дополнительными клавишами и USB-разъемами, а руль стал мультимедийным.
Расширен перечень систем безопасности. Внедорожник теперь оснащен функциями слежения за разметкой, распознавания дорожных знаков и автоматическим переключением дальнего света.
У Toyota Land Cruiser 70 появился новый дизельный турбодвигатель объемом 2,8 л мощностью 204 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Точно такой же мотор устанавливается на Land Cruiser Prado. Немного позже должен появится «гибрид» с 48-вольтовым стартер-генератором. Также покупателям по-прежнему доступен 4,5-литровый «дизель» мощностью 205 л.с. с МКП.
Предлагаться автомобиль будет в четырех вариантах – пятидверный универсал (длиной 4890 мм), трехдверный Troop Carrier (с лавками вдоль бортов), а также грузовички с однорядной или двухрядной кабиной.
Производство будет налажено в Японии – впервые после долго перерыва внедорожник вернется на домашний рынок. Однако основным рынком останется Австралия, где продажи автомобиля начнутся в 4 квартале 2023 года.
Во сколько обходится содержание автомобилей Toyota (и не только), можно узнать здесь.
Фото: Toyota, response.jp