Стартовало производство внедорожника Toyota Grand Highlander

Официально новый внедорожник Toyota Grand Highlander был представлен в феврале 2023 года, а его производство началось только сейчас, сообщает портал Speedme. Выпуск автомобиля налажен на заводе в штате Индиана (США). И если не возникнет никаких сбоев, в продаже он может появиться уже через три недели.

Grand Highlander – это удлиненная версия «Хайлендера», который всем знаком еще с начала 2000-х годов и трансформируется несколько поколений подряд. Новый внедорожник построен на платформе TNGA-K и технически унифицирована с базовым Highlander.

Кроссовер Toyota Grand Highlander способен вместить до восьми пассажиров. Третий ряд сидений предполагает три посадочных места, а на втором может быть установлен как общий диван, так и два раздельных кресла.

Для покупателей будет доступно сразу три варианта моторов. Это бензиновый турбодвигатель объемом 2,4 л и мощностью 269 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Второй вариант – гибридная силовая установка (246 л.с.) на основе 2,5-литрового бензинового мотора, электромотора и вариатора. Также доступна версия мощностью 367 л.с. с силовой установкой Hybrid Max на базе 2,4-литрового турбомотора, электромотора и 6-ступенчатой АКП.

Напомним, что в начале июня 2023 года стало известно, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге будет передан концерну «Алмаз-Антей». Компания планирует наладить на мощностях автопредприятия выпуск грузовиков и электрокаров.

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Фото: Toyota