Автозавод «Москвич» в июле продал более 2,1 тыс. кроссоверов

Завод «Москвич» в июле 2023 года реализовал 2132 автомобиля, из которых более 1,7 тыс. машин уже поставлены на учет. Всего же со старта продаж продано свыше 6 тыс. кроссоверов «Москвич», сообщает пресс-служба предприятия. При этом июльский показатель на 40% выше результата июня.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Пока линейка возрожденной отечественной марки состоит из двух моделей – компактного кроссовера «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3e». Напомним, что с 1 августа они подорожали более чем на 10%.

Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу в сентябре 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

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Фото: «КЛЮЧАВТО»