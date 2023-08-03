ГК «БорисХоф» подвела итоги работы в 1 полугодии

За 6 месяцев 2023 года в дилерских центрах ГК «БорисХоф» было продано 2072 новых автомобиля. Как сообщает пресс-служба холдинга, это составляет 77% от результата 1 полугодия прошлого года. При этом во 2 квартале 2023-го объемы реализации выросли в 2,8 раза по отношению ко 2 кварталу 2022 года.

Что касается продаж автомобилей с пробегом, то в 1 полугодии они соответствует 94% от показателя годичной давности. А в разрезе услуг сервиса статистика машинозаездов сохранилась на уровне 2022 года.

Основу продаж новых автомобилей в дилерских центрах ГК «БорисХоф» составляют китайские бренды, портфолио которых продолжает расширяться. Так, рост продаж во 2 квартале 2023 года по отношению к 1 кварталу в сегменте массовых моделей китайских марок составил 150%, в премиальном сегменте – 172%.

Кроме этого, за прошедшие полгода ГК «БорисХоф» осуществила несколько значимых проектов. Например, компания открыла первый в России дилерский центр китайского бренда TANK. Также, следуя глобальному тренду «электромобилизации», было запущено отдельное подразделение электромобилей и гибридов – «БорисХоф Вольт», в рамках которого клиентам доступны как модели официально присутствующих в России «электробрендов», так и новых для нашего рынка, таких как Zeekr, Avatr, Li, HiPhi, Lynk & Co, Hongqi и другие.

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Фото: ГК «БорисХоф»