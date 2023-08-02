«АВТОСТАТ Оперативка»: итоги авторынка за июль будут озвучены 4 августа

В 1 полугодии 2023 года продажи легковых автомобилей, грузовиков и автобусов в России показали рост, а реализация LCV пока испытывает падение. Интересно, каким для участников российского авторынка стал июль?

Уже известно, что реализация автомобилей LADA во второй месяц лета увеличилась втрое, причем за месяц на АВТОВАЗе было собрано рекордное количество машин, начиная с марта 2022-го. И это, не смотря на небольшой корпоративный отпуск и проблемы с комплектующими!

А как обстоят дела у китайских производителей? Как для них сложился июль? Сколько автомобилей они ввезли и продали до 1 августа, т.е. до вступления в силу нового утилизационного сбора? Об этом и многом другом эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут в прямом эфире «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июля 2023 года», который состоится 4 августа, в 10-00 по московскому времени.

Таким образом, о ключевых показателях, характеризующих состояние авторынка в июле, вы впервые узнаете от нас, а именно: объемы продаж новых транспортных средств по основным сегментам; динамику цен на машины; ситуацию на рынке автокредитования; статистику по импорту. Также в ходе онлайн-эфира вы можете задать свои вопросы нашим экспертам и сразу получить на них ответы.

Итак, 4 августа, в 10-00 по Москве ждем вас на «АВТОСТАТ Оперативке»! А пока можете зарегистрироваться для участия: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ