В Россию привезли хетчбэки Peugeot 207i из Ирана по цене ниже 1,5 млн рублей

В России начали продавать бюджетные хетчбеки Peugeot 207i, которые официально на нашем рынке не представлены. По паралелльному импорту некоторые дилеры, в том числе и крупные, стали завозить эти автомобили, собранные в Иране компанией Iran Khodro. Оценивая ее перспективы на российском рынке, некоторые эксперты отметили, что модель далеко не новая. Другие заметили, что она находится в одной «весовой» и ценовой категории с отечественной LADA Vesta и при этом может похвастаться 1,6-литровым мотором (105 л.с.) и главное - автоматической трансмиссией.

Из другого оснащения Peugeot 207i, стоит отметить такие опции, как две подушки безопасности, подогрев передних сидений, электрообогрев боковых зеркал, задние датчики парковки и ряд других. C точки зрения опций, связанных с безопасностью - в наличии антиблокировочная система (ABS), система помощи при торможении (BAS, EBD).

Цена у некоторых дилеров на Peugeot 207i - около 1,5 млн рублей. Однако такие крупные холдинги, как например, «Рольф», нашли возможность предлагать эти автомобили по еще более бюджетной цене - некоторые их автосалоны дают покупателям свою дилерскую скидку около 500 тысяч рублей (и свою гарантию) - при покупке машины в кредит и с учетом трейд-ин. Поэтому, промониторив дилерские предложения на классифайдах, нам удалось обнаружить новые Peugeot 207i 2023 года выпуска по цене «от 990 тысяч рублей». При таком предложении иранский хэтчбек вполне реально может составить конкуренцию не только для LADA Vesta, но и для самого бюджетного отечественного автомобиля - LADA Granta.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке? Об этом читайте в «Календаре новинок».

Фото: Auto.ru