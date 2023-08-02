На заводе «Автотор» стартовало промышленное производство модели BAIC BJ40

Внедорожник BAIC BJ40 имеет следующие габаритные размеры: длина – 4645 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1871 мм. Колесная база составляет 2745 мм. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 218 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КП. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд.

Подготовка к производству модели BAIC BJ40 началась в конце июня. Сотрудники автозавода совместно со специалистами бренда BAIC провели работы по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования.

Отличительной чертой BAIC BJ40 является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента. А внедорожная стилистика модели подчеркнута запасным колесом, закрепленным на крышке багажника. Кроме этого, в целях повышения геометрической проходимости оба бампера спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальные углы въезда и съезда. Также автомобиль имеет полностью светодиодные фары с низким энергопотреблением.

В качестве приборной панели внедорожника BAIC BJ40 выступает 12,3-дюймовый высококонтрастный цветной дисплей, на который выводится информация. По центру расположен 10-дюймовый экран мультимедиа с высоким разрешением.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ» в продаже BAIC BJ40 появится уже в первой половине августа 2023 года по цене от 3 млн 906 тыс. 900 рублей.

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Фото: Автотор