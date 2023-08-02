АВТОВАЗ произвел наибольшее количество автомобилей с марта 2022 года

По итогам июля 2023 года АВТОВАЗ собрал почти 32 тысячи автомобилей и машинокомплектов. Как сообщает PR-дирекция предприятия, это наибольший ежемесячный показатель производства, начиная с марта 2022-го.

При этом за семь месяцев нынешнего года на АВТОВАЗе было выпущено около 161 тысячи автомобилей и машинокомплектов под брендом LADA. И это в 1,8 раза превышает результат аналогичного периода 2022 года. При этом стоит напомнить, что в начале прошлого года АВТОВАЗ также выпускал автомобили Renault.

Также отмечается, что в ближайшие месяцы отечественный автопроизводитель увеличит темпы сборки новых автомобилей. Так, выпуск LADA Vesta (производится на Линии №1) будет ускорен до 40 машин в час, а LADA Granta (Линия №5) – до 52 машин в час.

Кроме этого, на АВТОВАЗе подтвердили план по выпуску автомобилей в 2023 году, который превысит 400 тысяч единиц.

Во сколько обходится содержание автомобилей LADA (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ