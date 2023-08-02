АВТОВАЗ в июле 2023 года увеличил продажи примерно втрое

АВТОВАЗ в июле реализовал на российском рынке 29378 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – в 2,8 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. По итогам семи месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 172996 машин, что вдвое выше показателя за январь – июль 2022-го, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

При этом по отношению к июню объем реализации автомобилей LADA вырос на 5,5%, что во многом связано со стартом продаж нового поколения LADA Vesta. Так, во второй месяц лета было продано 5133 автомобиля этого семейства – на 20,5% больше, чем в июне 2023-го, и в 3,1 раза выше уровня июля прошлого года.

Впрочем, бестселлером отечественной марки, как и всего рынка, остается семейство Granta, чьи продажи за месяц, согласно данным АВТОВАЗа, выросли к июлю прошлого года в 2,6 раза и составили 17170 автомобилей.

Внедорожник LADA Niva Travel в середине лета разошелся тиражом в 3397 экземпляров, что в 8 раз превосходит результат годичной давности. А внедорожник LADA Niva Legend в июле выбрали 3375 покупателей, что в 4 раза больше, чем год назад.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ