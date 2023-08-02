Skoda представила обновленные модели Scala и Kamiq

Чешский производитель Skoda подверг рестайлингу сразу две родственные модели – хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq, сообщает издание Motor.ru. Обе модели получили увеличенную решетку радиатора, новый передний бампер и иную форму передних фар. Кстати, впервые в качестве опции на автомобилях Scala и Kamiq можно выбрать матричные фары. Кроме того, теперь у моделей увеличены колесные диски.

Что касается изменений внутри салона, то теперь в базовом оснащении обновленных автомобилей будут устанавливаться 8-дюймовый цифровой приборный щиток, а также информационно-развлекательная система с небольшим сенсорным экраном (диагональ – 8,25 дюйма). Опционально доступна виртуальная приборная панель диагональю 10,25 дюйма и мультимедиа с тачскрином на 9,2 дюйма, отмечает портал Speedme.

Также в автомобилях теперь имеются: ножной датчик двери багажника, кармашки для смартфонов в передних креслах и съемный бокс на центральном тоннеле.

Моторная гамма сохранилась и представлена в двух вариантах. Базовый двигатель – бензиновая «турботройка» TSI объемом 1 л (мощностью 95 л.с. или 115 л.с.) работает в паре с 5-ступенчатой МКП. Второй вариант – 1,5-литровая «турбочетверка» TSI мощностью 150 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией либо с 7-ступенчатым «роботом».

Стоит отметить, что у всех двигателей увеличен класс экологичности до версии evo2. Также забота об окружающей среде выражается в увеличении в конструкции биоматериалов и вторсырья. Так, в автомобилях применен рециклированный пластик и растительные волокна, из которых изготовлены подкрылки и облицовка дверей и крыш.

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Фото: Skoda