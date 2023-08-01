В России появится Toyota Tundra нового поколения в модификации Arctic Trucks AT37

В нашей стране стартуют продажи Toyota Tundra нового поколения, который официально в нашу страну не поставляется. Автомобили ввозятся по схеме параллельного импорта в нескольких вариантах исполнения.

Пикап Toyota Tundra в модификации Arctic Trucks AT37 разработан российским подразделением компании «Арктик Тракс Россия». Модифицированный автомобиль оснащен колесами диаметром в 37 дюймов (с двумя вариантами дисков – 17 и 20 дюймов), благодаря которым обеспечивается улучшенное сцепление на различных участках дороги, в том числе на песке, грязи, камнях и снеге.

Кроме того, у пикапа изменили геометрию кузова в передней части и геометрию колесных арок, а также усилили подвеску. В качестве дополнительного оборудования автомобиль оснащен установочным комплектом для лебедки, силовыми порогами и кронштейном крепления запасного колеса.

Toyota Tundra Arctic Trucks AT37 оборудован бензиновым би-турбированным двигателем V6 объемом 3,4 л и 10-ступенчатой АКП. Также для покупателей будет доступна гибридная версия i-Force Max на базе того же турбомотора с суммарной мощностью 437 л.с.

Стоимость пикапа Toyota Tundra Arctic Trucks составляет от 12 млн 580 тыс. рублей.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», продажи новых пикапов в России по итогам 1 полугодия 2023 года составили 6641 экземпляр – на 88% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом бренд Toyota занимает третью позицию среди лидеров с результатом 886 проданных автомобилей, уступив китайской марке Great Wall (2043 шт.) и отечественному УАЗу (1384 шт.).

Быстро узнать актуальную рыночную стоимость пикапа (и не только) можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: «Арктик Тракс Россия»