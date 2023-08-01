Changan объявил цену и старт продаж нового кроссовера CS75 Plus

1 августа в России начались продажи нового кроссовера Changan CS75 Plus. Как сообщает пресс-служба китайского производителя, автомобиль доступен к заказу у официальных дилеров Changan по цене от 2 749 900 рублей.
Напомним, что модель сегмента SUV (D) под названием Changan CS75 появилась в 2013 году. Таким образом, спустя 10 лет, на рынок вышло новое поколение кроссовера, но уже с индексом Plus. И это уже 14-я модель в продуктовой линейке бренда на российском рынке.
Новый Changan CS75 Plus имеет следующие габариты: 4700 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1710 мм в высоту. Его колесная база равна 2710 мм. Внешний вид автомобиля отличают объемная решетка радиатора, а также заостренная светодиодная оптика и плавные линии кузовных панелей.
Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 265 Нм, который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin, передающей тягу на переднюю ось. Максимальный скорость кроссовера составляет 196 км/ч.
Передняя подвеска нового Changan CS75 Plus – независимая, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя – независимая, многорычажная.
Автомобиль полностью укомплектован светодиодной оптикой, включая габаритные и дневные ходовые огни, а также фары головного света с программируемой функцией отложенного выключения. При этом боковые зеркала имеют электрорегулировку, подогрев, функцию складывания и интегрированные указатели поворота.
Вся информация о ключевых бортовых показателях автомобиля доступна на 7-дюймовом щитке приборов. В то же время мультимедийно-развлекательный комплекс представлен цветным сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, который может синхронизироваться с мобильными устройствами через Bluetooth и USB. Особо стоит отметить наличие в автомобиле встроенного видеорегистратора.
Также новый Changan CS75 Plus имеет панорамную крышу, функцию дистанционного открывания багажника, розетку 12 В, электростеклоподъемники с механизмом антизащемления, сиденье водителя с электрорегулировками в шести направлениях (переднее пассажирское – в четырех). Все кресла имеют функцию обогрева, а задний диван складывается в пропорции 40:60.
Кроме этого, автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем, ассистентами при движении на склоне, системами экстренного торможения, удержания в полосе следования и предупреждения о столкновении как спереди, так и сзади. Наряду с этим есть еще камера заднего вида с динамической разметкой, система кругового обзора 360 градусов, функция мониторинга слепых зон, датчики парковки, света, дождя и давления в шинах, а также адаптивный электроусилитель руля, система контроля сцепления, фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности.
Управление кроссовером Changan CS75 Plus может осуществляться при помощи различных режимов движения, а именно: экономичного, стандартного и спортивного. Модель укомплектована интеллектуальным SMART-ключом, позволяющим управлять рядом функций автомобиля дистанционно, например, открытие или закрытие салона, запуск двигатель и быстрый поиск на стоянке.
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Фото: Changan