Changan объявил цену и старт продаж нового кроссовера CS75 Plus

1 августа в России начались продажи нового кроссовера Changan CS75 Plus. Как сообщает пресс-служба китайского производителя, автомобиль доступен к заказу у официальных дилеров Changan по цене от 2 749 900 рублей.

Напомним, что модель сегмента SUV (D) под названием Changan CS75 появилась в 2013 году. Таким образом, спустя 10 лет, на рынок вышло новое поколение кроссовера, но уже с индексом Plus. И это уже 14-я модель в продуктовой линейке бренда на российском рынке.

Новый Changan CS75 Plus имеет следующие габариты: 4700 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1710 мм в высоту. Его колесная база равна 2710 мм. Внешний вид автомобиля отличают объемная решетка радиатора, а также заостренная светодиодная оптика и плавные линии кузовных панелей.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 265 Нм, который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin, передающей тягу на переднюю ось. Максимальный скорость кроссовера составляет 196 км/ч.

Передняя подвеска нового Changan CS75 Plus – независимая, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя – независимая, многорычажная.