Автомобили «Москвич» подорожали более чем на 10% | АВТОСТАТ

Автомобили «Москвич» подорожали более чем на 10%

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Автомобили «Москвич» подорожали более чем на 10%

Мониторинг цен на новые легковые автомобили
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Автозавод «Москвич» повысил цены на свою продукцию. При этом удорожание коснулось автомобилей, произведенных в 2023 году, сообщают эксперты сайта «Цена Авто» по итогам проведенного мониторинга.

Так, компактный кроссовер «Москвич 3» подорожал на 228 тысяч рублей во всех трех имеющихся комплектациях. Теперь базовая версия «Стандарт» с 1,5-литровым турбодвигателем (150 л.с.) и механической КП оценивается в 2 220 000 рублей, что на 11,4% дороже, чем прежде. Эта же комплектация, но с вариатором, стоит уже 2 285 000 рублей (+11,1%). А топовое исполнение «Комфорт» (с тем же мотором и вариатором) отныне имеет цену 2 478 000 рублей (+10,1%).

Что касается электрокроссовера «Москвич 3e», то он стал дороже еще существеннее – на 392 тысячи рублей (+11%). После удорожания эта модель предлагается за 3 950 000 рублей.

Напомним, что с 1 августа в России вступил в силу новый утилизационный сбор на автомобили, который будет способствовать росту цен на них. Об этом сообщили опрошенные агентством «АВТОСТАТ» эксперты в рамках специальной рубрики.

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиценымосквичмосквич 3москвич 3е

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