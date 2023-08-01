Электромобиль «Атом» стал доступен по предзаказу

В России стал доступен электромобиль «Атом» по предзаказу. Эта новость была анонсирована в официальном Telegram-канале модели. Уже сейчас можно забронировать автомобиль и получить цифровой ключ, который дает право на покупку электромобиля в 2025 году. Стоимость брони составляет 7 тыс. рублей. Как утверждает производитель, платеж можно будет вернуть в любое время.

Напомним, что линейка электромобилей «Атом» создается при участии КАМАЗа компанией «Кама». Ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин говорил о том, что производство, скорее всего, будет налажено на автозаводе «Москвич».

В планах компании уже осенью этого года представить предсерийные прототипы электрокаров и провести тестовые испытания. Серийный выпуск автомобилей на электрической тяге намечен на середину 2025 года. На первом этапе, по предварительным оценкам, объем производства составит от 5 до 15 тыс. экземпляров.

Стоит отметить, что внешность электромобиля «Атом» уже запатентована и она немного отличается от прототипа, который был представлен в мае 2023 года.

Уже сейчас известно, что запаса хода на одном заряде электрокару хватит на 500 км, но он может меняться в зависимости от модификации. Автомобиль будет поддерживать функцию быстрой зарядки, а до 100 км/ч сможет разогнаться за 7 – 8 секунд.

Стоимость электромобиля будет озвучена ближе к дате производства. «Она будет соответствовать рыночной стоимости электромобилей данного класса на момент выхода «Атома» с конвейера в 2025 году», – гласит сообщение на официальном сайте предзаказа электромобиля.

Какие еще электрокары могут появиться в России? Об этом читайте в «Календаре новинок».

Фото: «Атом»