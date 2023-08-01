Новый внедорожник BAIC BJ40 выйдет на российский рынок в первой половине августа

Уже в первой половине августа BAIC планирует начать официальные продажи в России внедорожника BJ40. Об этом «Российской газете» рассказал один из дилеров бренда, при этом назвал цену на новинку (от 3 млн 906 900 рублей) и пояснил, что дилеры уже сейчас получили право заключать контракты, правда, со сроком выдачи автомобилей во второй декаде августа.

Напомним, что в России уже продаются автомобили BAIC - в июле 2023 года официально объявлено о старте на рынке седана BAIC U5 Plus и кроссовера BAIC Х35. Обе модели поставлены на конвейер калининградского «Автотора», а в конце июня в тестовом режиме на этом же предприятии были изготовлены первые BAIC BJ40. В июле завод планировал завершить подготовку к запуску модели в серийное производство.

BAIC BJ40 - это среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Заявлен полный привод, с жестко подключаемой передней осью. Также отличительной чертой BAIC BJ40 является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента.