Стали известны автомобили, у которых изменились цены во второй половине июля

С 16 по 31 июля 2023 года изменение на новые автомобили произошло у шести брендов, официально представленных на российском рынке. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки данных мониторинга сайта «Цена Авто».

Отмечается, что в этот перечень попали четыре китайские марки и две отечественные. Почти все эти автомобили во второй половине месяца подорожали, но есть и те, что подешевели.

Так, за этот период заметно прибавили в цене оба внедорожника TANK: если «трехсотый» стал дороже на 200 тысяч рублей (плюс 4,7 – 5,1%), то «пятисотый» – на 900 тысяч (плюс 15,0 – 16,7%). Причем это уже их второе удорожание в течение июля.

Цены на автомобили подняли и другие китайские бренды. Среди них сильнее всего «отличился» Chery, у которого стал дороже почти весь модельный ряд (от 1,2% до 2,9%). Шесть моделей стали дороже на 50 тысяч рублей (Tiggo 7 PRO, Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8, Tiggo 8 PRO, Tiggo 8 PRO Max, Arrizo 8), а одна – на 60 тысяч (Tiggo 4 PRO). Этот процесс не коснулся лишь гибридного кроссовера Tiggo 8 PRO e+.

А вот марки OMODA и Haval повысили цены на свои автомобили на 50 тысяч рублей. Но если у первой из них подорожали обе модели, то у второй – только три. Как следствие, кроссовер OMODA C5 стал дороже на 1,6 – 2,0%, а седан S5 – на 2,0 – 2,3%. У кроссовера Haval Jolion удорожание составило 2,0 – 2,6%, у F7 – от 1,6% до 2,2%, а у F7x – от 1,5% до 2,1%.

Не остались в стороне от этого процесса и отечественные автопроизводители, поменявшие цены на отдельные модели. Так, у АВТОВАЗа внедорожник LADA Niva Travel в двух комплектациях стал дороже на 5 тысяч рублей (+0,4%), а вот LADA Granta в трех версиях, наоборот, подешевела – на 3 тысячи рублей (-0,4%).

В свою очередь, Ульяновский автозавод увеличил стоимость коммерческих моделей семейства СГР (Classic) на 5 – 10 тысяч рублей (плюс 0,4 – 0,8%).

О том, какие автомобили подорожали в первой половине июля, вы можете подробно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ