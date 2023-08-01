В России вступил в силу новый утилизационный сбор на автомобили

С 1 августа 2023 года в нашей стране увеличен утилизационный сбор на автомобили и автобусы, ввозимые для последующей перепродажи. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на сайте правовых актов.

Суть документа в том, что ставку сбора подняли для тех, кто ввозит в Россию более одного автомобиля в год, для последующей перепродажи. Решение по такому ввозу касается как юридических, так и физических лиц. Постановление затрагивает как новые транспортные средства, так и подержанные. Увеличенную сумму утильсбора при ввозе автомобиля из-за границы придется оплачивать, если он имеет двигатель объемом более 3 литров.

Согласно принятому решению, на легковые автомобили утильсбор проиндексирован в среднем в 1,7 - 3,7 раза (в зависимости от объема двигателя), на легковые коммерческие автомобили (LCV) - в 2,5 - 3,4 раза, на грузовые машины - в 1,7 раза, на автобусы - в 2,2 - 4,8 раза, электробусы - в 8,7 раза.

Для тех, кто ввозит автомобиль из-за границы для собственного пользования, условия не изменились: тариф составляет 3,4 тысячи рублей за автомобили возрастом до трех лет и 5,2 тысячи рублей - за машины старше трех лет.

Понятно, что это повышение в конечном итоге окажет свое влияние на итоговые цены как у дилеров, так и в целом на рынке: машины станут дороже. Однако некоторые эксперты считают, что влияние этого процесса все-таки не стоит преувеличивать. Они считают, что повышение утилизационного сбора будет влиять на цены гораздо меньше, чем другие факторы - такие, как волатильность курса валют, рост логистических издержек на доставку автомобилей в Россию и ряд других.

Подробнее о том, как повышение утилизационного сбора скажется на российском автомобильном рынке в целом - читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ