В России появится бронированный внедорожник AGlion на базе УАЗ «Патриот»

Тюнинг-ателье Armour Group открыло прием заказов на внедорожник под названием AGlion, который будет создан на базе серийного УАЗ «Патриот», сообщает Motor.ru.

AGlion внешне мало чем отличается от УАЗ «Патриот», при этом новинка имеет бронезащиту. Ее обеспечивают стекла толщиной 39 мм, бронированные стойки, металлические бандажи в шинах, противоосколочная защита днища и стальные жалюзи для закрывания радиатора. Кроме того, в стандартную комплектацию входит резервный аккумулятор, отмечают «Автоновости дня».

Вместо мотора ЗМЗ мощностью 135 л.с. модернизированный УАЗ «Патриот» оснастят двигателем 3UZ-FE V8 мощностью 4,6 литра от Toyota. Кроме того, в автомобиле появятся 6-ступенчатая автоматическая коробка передач от Aisin, термостойкие тормозные колодки, усиленные амортизаторы, а также пружины и рессоры.