Mitsubishi показала новый компактный кроссовер для развивающихся рынков

Судя по фото, дизайнеры основательно поработали над внешним видом автомобиля, начиная с новой формы решетки и заканчивая абсолютно новым дизайном передних фар с многоярусными ходовыми огнями. Задние фонари имеют форму трехконечной звезды.

На международном автосалоне в Индонезии компания Mitsubishi обещает показать новый компактный кроссовер, предназначенный для развивающихся рынков. А пока предварительно уже опубликованы первые изображения новинки, по которым можно представить ее внешний облик.

Предварительно уже известно, что автомобиль будет иметь длину 4390 мм. Его ширина - 1810 мм, а высота - 1660 мм. Он будет переднеприводным и бензиновым: силовой агрегат объемом 1,5 литра работает вместе с бесступенчатым вариатором. Обещан дорожный просвет в 222 мм, а также 18-дюймовые колеса и шины большого диаметра.

Как сообщает Mitsubishi Motors, новая модель будет производиться на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. На рынок модель планируют выпустить в ноябре 2023 года.

О том, какие автомобили могут появиться на российском рынке, читайте в "Календаре новинок".

Фото: mitsubishi-motors.com