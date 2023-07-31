Кроссовер OMODA C5 попал в тройку самых продаваемых автомобилей в РФ

Продажи кроссовера OMODA C5 в нашей стране начались только в октябре прошлого года, а сегодня эта модель впервые попала в ТОП-3 самых популярных на рынке. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с данными АО «ППК»* за 30-ю неделю 2023 года.

Так, за период с 24 по 30 июля в России было продано 1171 новый кроссовер OMODA C5, что обеспечило ему третье место в модельном рейтинге.

Лидерство здесь по-прежнему сохраняет семейства LADA Granta, автомобили которого были реализованы за неделю в количестве 4240 экземпляров. На второй строчке расположился кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (1271 шт.), который снова завоевал титул самой популярной иномарки в стране.

Следом за OMODA C5, на четвертой позиции, находится LADA Vesta (1120 шт.), а замыкает ТОП-5 кроссовер Chery Tiggo 4 PRO (938 шт.).

Кроме перечисленных моделей, в десятку самых продаваемых по итогам 30-й недели нынешнего года вошли: LADA Niva Travel, Geely Coolray, Haval Jolion, LADA Niva Legend и Geely Atlas Pro.

Всего же за этот период в нашей стране было реализовано 25636 новых легковых автомобилей, что является рекордным показателем за одну неделю, начиная с марта 2022 года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: OMODA