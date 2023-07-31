С конвейера завода «Соллерс» сошел 5000-й автомобиль Atlant

Автозавод «Соллерс», расположенный в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), в понедельник, 31 июля, выпустил юбилейный, пятитысячный экземпляр модели Atlant. Им стал пассажирский автобус Sollers Atlant, который производится по технологии полного цикла.

В автобусе установлено 15 кресел из искусственной кожи с подлокотниками и высокими спинками. Для пассажиров предусмотрена отдельная климатическая установка. Под капотом Sollers Atlant установлен дизельный двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с.

Напомним, что производство Sollers Atlant в ОЭЗ «Алабуга» стартовало в конце прошлого года и на сегодняшний день на заводе «Соллерс» налажен выпуск автомобилей по системе полного цикла, которая включает в себя сварку и окраску кузовов, а также сборку коммерческого транспорта.

По словам председателя совета директоров ПАО «Соллерс» Адиля Ширинова, «Соллерс Алабуга» – первое российское предприятие, перешедшее на технологию полного цикла после перезапуска и смены технологического партнера. Во время подготовки к производству полного цикла была проведена масштабная модернизация предприятия. В частности, установлен новый главный сварочный кондуктор, перепрограммированы окрасочные роботы и усовершенствована конвейерная сборочная линия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2024 года «Соллерс» может запустить производство туристических автобусов на своих мощностях в ОЭЗ «Алабуга». В настоящее время компания ведет переговоры с промышленными партнерами.

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Фото: «Соллерс»