Цена самой бюджетной модели АВТОВАЗа останется ниже 700 тысяч рублей

В ходе прошедшего саммита «Россия - Африка», президент АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью информационному агентству ТАСС прояснил ситуацию с ценовой политикой компании на данном этапе.

Он рассказал, что до конца 2023 года в производственных планах предприятия будет сделан упор на производство самых бюджетных моделей LADA, в первую очередь Granta и Niva (объем их выпуска будет увеличен) и самых простых их модификаций и комплектаций, с минимальным набором опций. Цель - чтобы автомобили LADA оставались в категории наиболее доступных для покупателей даже с учетом влияния инфляционных процессов и валютных скачков.

Cоколов считает, что даже в таких непростых условиях рынка максимальная планка цены самых бюджетных моделей АВТОВАЗа (Granta) не должна превышать 700 тысяч рублей. При этом менеджер пояснил, что такие важные опции, как, например, подушка безопасности (недавно на предприятие вернули их в оснащение автомобилей), будут присутствовать в комплектации.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2023-го российские дилеры LADA, согласно данным автопроизводителя, продали 143618 машин, что на 92,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. АВТОВАЗ в текущих условиях подтвердил свой план по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ