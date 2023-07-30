ТОП-10 регионов России по объему рынка электромобилей с пробегом

По данным агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии нынешнего года объем российского рынка подержанных электрокаров составил 5 тысяч единиц. Это на 12% больше, чем в январе – июне 2022-го.

Больше всего таких транспортных средств за прошедшие полгода купили жители Москвы (746 шт.), на долю которой пришлось 15% от общего количества. Второе место, с заметным отставанием, занимает Краснодарский край (406 шт.). Далее в региональном рейтинге следуют Иркутская и Московская области (329 и 301 шт. соответственно), а замыкает первую пятерку Санкт-Петербург (245 шт.).

Кроме перечисленных субъектов РФ, в ТОП-10 попали еще Приморский край (213 шт.), Новосибирская область (146 шт.), Свердловская область (131 шт.), Хабаровский край (129 шт.) и Красноярский край (128 шт.).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», эти десять регионов занимают более половины (55%) вторичного рынка электромобилей в стране.

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Фото: АВТОСТАТ