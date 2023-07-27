Haval представит компактный электрокроссовер Xiaolong EV

Китайский автопроизводитель Haval выпустит самый компактный в своей модельной гамме кроссовер, который получит название Xiaolong EV. Он будет оснащаться одним электромотором на передней оси. Запас хода составит до 600 км, пишет «Газета.Ru».

Дизайн Haval Xiaolong EV будет выполнен в стилистике последних моделей марки. Электрокроссовер получит фары и фонари Т-образной формы, капот и двери с выштамповками, покатую крышу, а также широкий спойлер на двери багажника. В салоне установлены два экрана: 12,3-дюймовый для медиасистемы и 7-дюймовый – для приборов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Haval рассматривает возможность локализации производства в России нового среднеразмерного кроссовера Haval М6, который в настоящее время поставляется в нашу страну по импорту. На сегодняшний день завод Haval в Тульской области выпускает компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9. В натоящее время предприятие работает на полную мощностью в три смены. По итогам первого полугодия 2023-го с его конвейера сошло более 35 тыс. автомобилей. На локальное производство приходится свыше 60% в объеме реализации Haval на российском рынке.

Фото: autohome.com.cn