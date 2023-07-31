АВТОВАЗ возобновляет производство после корпоративного отпуска

АВТОВАЗ сегодня, 31 июля, возобновляет производство автомобилей после внепланового корпоративного отпуска, который проходил с 26 июля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, напомнив, что зимняя часть корпоративного отпуска была перенесена с декабря на июль. Как отмечают на предприятии, это не повлияет на ход исполнения производственного плана, так как общее количество рабочих дней в течение года не изменится.

По итогам первого полугодия 2023 года на АВТОВАЗе и дочерних предприятиях выпущено 135270 автомобилей и сборочных комплектов – на 48,7% больше, чем годом ранее. В отчетный период российские дилеры LADA, согласно данным автопроизводителя, продали 143618 машин, что на 92,2% выше показателя годичной давности. Компания в текущих условиях подтверждает план по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года.

Фото: АВТОВАЗ