АВТОВАЗ возобновляет производство после корпоративного отпуска | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ возобновляет производство после корпоративного отпуска

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АВТОВАЗ возобновляет производство после корпоративного отпуска

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АВТОВАЗ сегодня, 31 июля, возобновляет производство автомобилей после внепланового корпоративного отпуска, который проходил с 26 июля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, напомнив, что зимняя часть корпоративного отпуска была перенесена с декабря на июль. Как отмечают на предприятии, это не повлияет на ход исполнения производственного плана, так как общее количество рабочих дней в течение года не изменится.

По итогам первого полугодия 2023 года на АВТОВАЗе и дочерних предприятиях выпущено 135270 автомобилей и сборочных комплектов – на 48,7% больше, чем годом ранее. В отчетный период российские дилеры LADA, согласно данным автопроизводителя, продали 143618 машин, что на 92,2% выше показателя годичной давности. Компания в текущих условиях подтверждает план по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года.

Фото: АВТОВАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствопростоиlada

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