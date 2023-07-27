Hongqi привезет в Россию премиальный минивэн HQ9

Внешний вид премиального минивэна отличают массивная решетка радиатора с вертикальными ламелями, узкие светодиодные фары и многочисленные хромированные элементы. Также Hongqi HQ9 оборудован панорамной крышей, спойлером со стоп-сигналом и необычными фонарями, объединенными светодиодной полосой. Машина предлагает семиместный салон, с компоновкой 2-2-3. Интерьер получил цифровую приборную панель, большой сенсорный дисплей, беспроводную зарядку для смартфона и кресла, обтянутые кожей.

Премиальный бренд Hongqi планирует представить на российском рынке 2 – 4 новые модели до середины 2024 года. Одной из новинок станет премиальный минивэн Hongqi HQ9, сообщили порталу « Китайские автомобили » в пресс-службе АГ «Авилон», которая является официальным дилером Hongqi.

Минивэн имеет следующие габариты: 5222 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1892 мм в высоту при колесной базе 3200 мм. Под его капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 252 л.с. в связке с 48-вольтовым стартером-генератором, а роль коробки передач выполняет 8-ступенчатый «автомат». Стоимость модели на китайском рынке составляет от 358,8 тыс. юаней до 538,8 тыс. юаней (от 4,55 млн до 6,85 млн рублей по текущему курсу).

В настоящее время в России официально представлены всего три минивэна – GAC GN8, Forthing Yacht и Voyah Dream. Последний и выступает в качестве прямого конкурента HQ9: модели близки по размерам кузова, да и их стоимость на рынке Китая смежная. Таким образом Hongqi HQ-9 может стоить на российском рынке в районе 8 – 8,5 млн рублей.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Hongqi в России включает седан Hongqi H5, полноприводный внедорожник Hongqi HS5, а также премиальный седан Hongqi H9 и полностью электрический внедорожник Hongqi E-HS9.

Фото: Hongqi