Половина покупаемых японских автомобилей с пробегом – с двигателем более 1,9 литра | АВТОСТАТ

Половина покупаемых японских автомобилей с пробегом – с двигателем более 1,9 литра

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Половина покупаемых японских автомобилей с пробегом – с двигателем более 1,9 литра

Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев.
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В свете запрета со стороны властей Японии экспорта в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, насколько такие машины популярны у нас на вторичном рынке.

Как выяснилось, легковые автомобили с пробегом японских марок пользуются наибольшим спросом у россиян. Так, по данным агентства, в 1 полугодии 2023 года они были куплены в количестве 811,8 тыс. единиц, что составляет почти 30% от всей «вторички». Самыми «ходовыми» марками среди них являются Toyota, Nissan и Honda, на долю которых суммарно приходится 70%.

При этом ровно половина всех приобретенных за 6 месяцев б/у японских автомобилей – с двигателем более 1,9 литра. Это составляет 405,9 тыс. единиц. Причем самыми популярными на вторичном рынке являются подержанные «японцы» с 2-литровыми моторами – на их долю в 1 полугодии пришлась пятая часть (161,1 тыс. шт.).

Быстро узнать актуальную рыночную стоимость японского (и не только) автомобиля с пробегом – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ

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Источник: АВТОСТАТ

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