Электрокроссовер Tesla Model Y в 1 полугодии стал бестселлером в Европе

Электрический кроссовер Tesla Model Y по итогам первого полугодия 2023 года стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, по сравнению с первым кварталом он увеличил отрыв от Dacia Sandero, который, по сути, является полной противоположностью Model Y – это компактный и бюджетный хэтчбек с двигателем внутреннего сгорания. Второе место этой модели в общем рейтинге продаж демонстрирует разницу в доходах у населения различных европейских стран. Во Франции, например, Tesla Model Y стоит почти на 37 тыс. евро (или 231%) дороже, чем Dacia Sandero. При этом электрокроссовер стал лидером рынка в Дании, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Швейцарии, а наибольшим спросом он пользуется в Норвегии, где на Tesla Model Y приходится почти каждый четвертый реализованный новый автомобиль.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе за первые шесть месяцев 2023-го стал электрокроссовер Tesla Model Y с показателем 136 564 реализованных машины (рост в 3 раза). Второе место занял хэтчбек Dacia Sandero, чьи продажи увеличились на 27% до 123 408 единиц. Третий результат показал кроссовер Volkswagen T-Roc – реализация этой модели составила 111 692 автомобиля (+29%). Далее идет Peugeot 208, на котором остановили свой выбор 105 699 европейских покупателей (-4%). Замыкает пятерку лидеров Opel/Vauxhall Corsa, разошедшаяся тиражом в 105 637 экземпляров (+19%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Renault Clio (100 298 шт., +44%), Toyota Yaris Cross (96 214 шт., +48%), Fiat 500 (90 464 шт., +6%), Volkswagen Golf (88 574 шт., -1%) и Dacia Duster (86 872 шт., +18%).

Фото: Tesla