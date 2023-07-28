АВТОВАЗ планирует возобновить сборку автомобилей LADA в Египте при участии местного партнера – компании Al Amal. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент компании Максим Соколов, отметив, что данный совместный проект может стать транспортно-логистическим хабом для всего остального Африканского континента. По словам главы АВТОВАЗа, компания рассматривает сотрудничество и с другими африканскими странами, в том числе с Алжиром.

Напомним, АВТОВАЗ еще в 1988 году начал экспортные поставки автомобилей в Египет. В 2001 году там было организовано предприятие полного цикла, где осуществлялись сборка, сварка и окраска автомобилей LADA. За это время в Египет было поставлено около 95 тыс. машинокомплектов.

Как заявил М. Соколов, АВТОВАЗ рассчитывает в несколько раз увеличить экспортные поставки автомобилей в 2024 году, в том числе в страны Африки. По его словам, для развития экспортного направления компания привлекла профессионального оператора, но говорить о масштабных поставках в текущем году пока рано.

Глава АВТОВАЗа подчеркнул, что страны Северной Африки и некоторые страны восточной части континента могут стать основными экспортными направлениями в африканском регионе для российского автопроизводителя в 2024 году. В частности, речь идет о таких странах как Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Гана и Эфиопия.

Ранее М. Соколов сообщал, что в 2023 году АВТОВАЗ планирует экспортировать 10 – 15 тыс. автомобилей LADA, в 2024-м – до 50 тыс. машин. Основными внешними рынками для АВТОВАЗа в 2023 году останутся Белоруссия и Казахстан, а также некоторые другие страны СНГ. В частности, АВТОВАЗ рассматривает возможность организации сборки автомобилей семейства LADA Vesta NG в Узбекистане. В этой республике планируется ежегодно производить до 15 тыс. автомобилей флагманского семейства, а в перспективе АВТОВАЗ намерен занять 10% авторынка Узбекистана, выпуская 30 тыс. автомобилей нескольких моделей, включая LADA Granta.

Фото: АВТОВАЗ