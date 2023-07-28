Volkswagen раскрыл стоимость продажи российских активов

Немецкий автоконцерн Volkswagen опубликовал отчетность за первое полугодие 2023 года. Согласно документу, стоимость сделки по продаже российскому «Арт-Финанс» 100% долей в ООО «Фольксваген Груп Рус» и подконтрольных ему четырех компаниях составила 125 млн евро. Сделка была завершена 18 мая, пишет газета «Коммерсант».

Помимо ООО «Фольксваген Груп Рус» под контроль «Арт-Финанс», близкой к дилерскому холдингу «Авилон», перешли ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

Напомним, ранее бывшее представительство Volkswagen в РФ «Фольксваген Груп Рус» было переименовано в «АГР» (AGR Automotive Group). После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг. Смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику. Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании. Также «АГР» продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей.

Как сообщал ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша, первые автомобили, собранные после смены собственника на заводе Volkswagen в Калуге, планируется выпустить до конца 2023 года, а массовое производство должно начаться через 12 месяцев. По его словам, на первом этапе автомобили будут выпускаться методом крупноузловой сборки с последующей локализацией производства. По данным источников газеты «Ведомости», «Авилон» ведет переговоры с китайским автоконцерном Chery, который может выступить новым производственным партнером на бывшем заводе Volkswagen.

Фото: Volkswagen