АВТОВАЗ начнет продажи кроссовера LADA X-cross 5 до конца 2023 года

АВТОВАЗ планирует начать продажи нового среднеразмерного кроссовера LADA X-cross 5 в четвертом квартале 2023 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент компании Максим Соколов, добавив, что стоимость новинки будет зависеть от курса доллара и юаня.

Напомним, серийное производство кроссовера LADA X-cross 5 стартовало на заводе «ЛАДА Санкт-Петербург» 17 июня 2023 года. Новинка представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77. Кроссовер LADA X-cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также всеми необходимыми опциями безопасности и комфорта, в том числе интеллектуальной системой безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийной системой и панорамной крышей.

«Основными конкурентами LADA X-cross 5 станут Chery Tiggo 7 PRO, «Москвич 3», FAW Bestune T77 и прочие компактные кроссоверы. Он может отнять покупателей у упомянутых выше производителей за счет более развитой дилерской сети и локализации, при этом в некоторой степени будет снят вопрос недостатка запасных частей и доступа к сертифицированному гарантийному обслуживанию», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

По мнению директора по развитию компании «Прагматика» Александра Шапринского, конкурентами LADA X-cross 5 будут китайские модели-одноклассники: например, Chery Tiggo 7 PRO, Changan СS35PLUS, Geely Atlas Pro. Конкурентными преимуществами новой модели LADA могут стать цена и оснащение.

«Учитывая популярность в нашей стране сегмента SUV, однозначно, новинка станет востребована на рынке и сможет отнять долю как внутри бренда, так и у конкурентов из китайского сегмента. И дополнительно станет альтернативой одноклассникам ушедших из России или приостановивших свою деятельность брендов. Доступная цена также поспособствует увеличению продаж», – говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

Подробнее о перспективах кроссовера LADA X-cross 5 на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ