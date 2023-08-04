Эксперты рассказали, какой автомобиль покупать в условиях роста цен

Валютные колебания и индексации утильсбора уже вызвали рост цен на новые и подержанные автомобили. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какой автомобиль лучше рассматривать к покупке в текущих рыночных и экономических условиях.

По словам директора «АВИЛОН Премиум» Игоря Назарова, в связи с ослаблением рубля и индексацией утильсбора автомобили брендов с официально представленной в России дилерской сетью станут дороже на 3 – 5%. Более быстрое и сильное подорожание в ближайшей перспективе случится на автомобили «параллельного» импорта. Это будет не последняя индексация, не исключено, что до конца года на авторынке еще произойдет повышение. Решение о покупке нового автомобиля или подержанного нужно принимать, исключительно ориентируясь на собственные пожелания и возможности.

А вот директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отмечает, что рост цен на автомобили отразится, в первую очередь, на первичном рынке, но через 1 – 2 месяца коснется и вторичного сегмента. При этом известно, что автомобили с пробегом более устойчивы к турбулентности рынка и в отличие от новых машин имеют более плавный рост цен по некоторым моделям.

«Что касается выбора между новым и подержанным автомобилем в текущих рыночных и экономических условиях, здесь каждому свое. Лично я предпочитаю новые машины, потому что у них есть гарантия – все, что в них сломается (а в автомобилях постоянно что-то ломается), можно устранить по гарантии. В отличии от автомобиля с пробегом – когда с одной стороны, он дешевле, но затраты, которые будут возникать при его эксплуатации, уже нужно будет нести из «своего кармана», и это может быть очень дорого. Вместе с тем, мой опыт показывает, что новый автомобиль или подержанный можно продать через год дороже, нежели чем он покупался первоначально», – рассуждает директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

О том, стоит ли потребителям поддаваться панике и поспешить с покупкой или нужно ждать стабилизации цен, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ