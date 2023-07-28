«Моторинвест» представляет в России новый бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max

Компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России, представляет новый бизнес-седан Aeolus Shine Max. Модель станет первым представителем семейства автомобилей Aeolus на российском рынке. На момент старта продаж новинка будет доступна в единственной максимальной комплектации, о стоимости будет объявлено позже, сообщает пресс-служба «Моторинвест».

Внешний вид Dongfeng Aeolus Shine Max отличают рельефные передние крылья, крупная решетка радиатора черного цвета с трехмерными элементами, стреловидная светодиодная оптика и элегантная полоса, соединяющая фонари. Благодаря выверенной геометрии кузова с ниспадающей крышей и аэродинамическим накладкам бамперов коэффициент лобового сопротивления Cx составил 0,27.

Новый бизнес-седан имеет следующие габариты: 4797 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1475 мм в высоту при колесной базе 2770 мм. Сиденья и мультифункциональное рулевое колесо отделаны высококачественной перфорированной экокожей. Вся необходимая информация и бортовые показатели удобно транслируются на цветную приборную жидкокристаллическую панель Light Phantom диагональю 12,3 дюйма. Мультимедийная система включает в себя центральный 10,25-дюймовый сенсорный дисплей и акустическую систему Jamo с девятью динамиками и эффектом объемного звучания. Салон Dongfeng Aeolus Shine Max также получил фронтальные и задние разъемы USB, беспроводную зарядку для смартфонов, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике и передние сиденья с электрорегулировками.

Кресло водителя, оснащенное функциями вентиляции, массажа и памятью положений, настраивается по шести направлениям, а переднего пассажира – по четырем. Рулевая колонка регулируется по вылету и высоте. Боковые зеркала заднего вида оборудованы функциями обогрева, автоматического складывания и памятью настроек. Дополнительный уют в салоне создает панорамная крыша с люком с интеллектуальным датчиком и автоматическим закрытием в случае дождя, а комфортную температуру поддерживает климат-контроль с отдельными воздуховодами для задних пассажиров. В оснащение модели также входят бесключевой доступ в салон с функцией автоматической блокировки/разблокировки при приближении или удалении от автомобиля, а также ассистент предупреждения о возможной опасности за бортом при открытии двери.

Под капотом Dongfeng Aeolus Shine Max установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском и турбонаддувом, который развивает 190 л.с. (320 Нм) и работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компании «Дунфэн Мотор Рус» и «Моторинвест» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Моторинвест» получил права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. Таким образом, «Моторинвест» становится дистрибьютором автомобилей Dongfeng в России, возложив на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению услуг послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставке комплектующих и аксессуаров на территорию РФ через авторизованные дилерские центры. Компания «Моторинвест» совместно с «Дунфэн Мотор Рус» продолжит расширять дилерскую сеть Dongfeng в России и до конца 2023 года откроет до 60 новых точек обслуживания и продаж в различных городах. В свою очередь, «Дунфэн Мотор Рус» после подписания дистрибьюторского соглашения продолжит осуществлять управленческую деятельность дистрибьюторской сетью.

Как сообщил агентству «ТАСС» управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников, линейка автомобилей Dongfeng на российском рынке будет включать 5 – 7 моделей. Напомним, в настоящее время модельный ряд Dongfeng представлен в нашей стране бизнес-седаном Shine Max, кроссовером DFM 580, пикапом DF6 и легким коммерческим грузовиком Captain-T. Ежегодно «Моторинвест» рассчитывает продавать в нашей стране более 25 тыс. автомобилей Dongfeng. В перспективе планируется локализация производства автомобилей Dongfeng на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Как пояснил Андрей Резников, таким образом компания рассчитывает загрузить мощности этого предприятия, которые позволяют производить до 100 тыс. автомобилей в год, в то время как потенциальный объем продаж электромобилей Evolute на сегодняшний день не превышает 30 тыс. единиц в год.

Фото: «Моторинвест»