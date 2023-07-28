Япония запретила экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра

Правительство Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций приняло решение запретить экспорт в нашу страну автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л и гибридных машин. Об этом сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура, добавив, что данные ограничения вступят в силу 9 августа, пишет агентство «Прайм».

Согласно данным министерства финансов Японии, в первом полугодии 2023 года экспорт автомобилей из этой страны в Россию вырос на 32,8% по отношению к прошлому году. По итогам всего 2022-го Япония поставила в РФ около 200 тыс. подержанных машин общей стоимостью около 250 млрд иен (1,8 млрд долларов).

По словам основателя автомобильного маркетплеса Fresh Дениса Мигаля, японские автомобили традиционно имеют высокую ликвидность, а значит, впоследствии их можно продать даже выгоднее, чем они приобретались изначально.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Евросоюз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций расширил категории автомобилей, запрещенных на поставку в нашу страну. Так, помимо люксовых машин дороже 50 тыс. евро, под запрет теперь попали новые и подержанные электрокары, гибриды и бензиновые автомобили с объемом двигателя более 1,9 л. Также запрет распространяется на поставку некоторых видов автокомпонентов. Как отмечают эксперты, запрет действует только на юрлиц, поэтому автомобили продолжат ввозить в нашу страну через физлиц. К тому же импорт гибридных машин и электрокаров идет в Россию в основном из Китая и Кореи. Таким образом, с точки зрения поставок автомобилей для страны мало что изменится.

Фото: АВТОСТАТ