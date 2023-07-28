АВТОВАЗ планирует выпуск первой партии LADA Largus в августе 2023 года

АВТОВАЗ планирует возобновить производство автомобилей LADA Largus в августе нынешнего года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент компании Максим Соколов, уточнив, что речь идет о партии из 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus. По его словам, перспективы бесперебойного производства этой модели пока еще не прояснились из-за проблем с комплектующими.

«Largus хоть и является высоколокализованным автомобилем <…>, тем не менее более тысячи различных компонентов для его производства поступают из-за рубежа. Многие глобальные поставщики без обоснованной на то юридической причины отказываются от поставок», – рассказал М. Соколов, отметив, что эти вопросы уже решаются компанией.

Кроме того, глава АВТОВАЗ сообщил, что производство LADA Largus может быть перенесено на другую площадку. Такая возможность обсуждается исходя из среднесрочной перспективы загрузки линии в Тольятти новыми моделями на платформе Vesta, а решение будет приниматься советом директоров компании.

Напомним, производство LADA Largus периодически уходило в простой с апреля прошлого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле 2022-го, когда была изготовлена партия из 1800 автомобилей.

По итогам первого полугодия 2023 года в России было продано 686 универсалов (-92,7%) и 476 фургонов LADA Largus (-88,1%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ