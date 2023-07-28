Продажи новых пикапов в 1 полугодии увеличились на 88%

За 6 месяцев 2023 года в России было реализовано 6641 новый пикап, что на 88% больше, чем в январе – июне прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию.

Лидером по продажам новых пикапов в нашей стране стал китайский бренд Great Wall, на долю которого в 1 полугодии пришлось чуть более 30%. В количественном выражении это составляет 2043 экземпляра – почти в 7 раз больше, чем год назад. Пятая часть рынка пикапов принадлежит отечественному УАЗу (1384 шт.; +39%). Также в ТОП-5 за отчетный период попали японские Toyota (886 шт.; -9%) и Mitsubishi (859 шт.; +36%), а еще американский RAM (707 шт.; рост в 3,4 раза).

Самым продаваемым новым пикапом в РФ является модель УАЗа. Так, за прошедшие полгода УАЗ «Пикап» разошелся тиражом в 1384 единицы. Второе место занял Great Wall Poer с показателем 1290 штук. Далее в рейтинге следуют два «японца» – Mitsubishi L200 и Toyota Hilux (859 и 756 шт. соответственно). Замыкает пятерку лидеров среди пикапов RAM 1500, результат которого составил 707 реализованных машин.

Во сколько обходится содержание пикапа? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ