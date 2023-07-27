Дилеры предупредили о росте цен на автомобили из-за индексации утильсбора

Индексация утилизационного сбора на автомобили с 1 августа 2023 года вызовет очередную волну роста цен на автомобильном рынке.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» руководитель отдела продаж «Chery Авилон» Павел Червяков, на сегодня еще нет окончательного понимания, как в ближайшей перспективе изменятся цены на новые автомобили. Процент повышения зависит от политики производителя и локализации бизнеса в России. Ожидалось, что рост составит порядка 10 - 15%, по факту на данный момент стоимость стала выше на 3 - 5%. Важно отметить, что это не единственное подорожание, это мероприятие будет ступенчатым. Высока вероятность нового повышения прайсов в августе или сентябре.

«Если говорить про параллельный импорт, по этому каналу в основном ввозятся автомобили премиального сегмента. И тут все зависит от объема двигателя. Как правило, все модели оснащены мотором от 2 литров и выше - они попадают в категорию большого повышения утильсбора. В таком случае процент подорожания стоимости ТС относительно первоначальной цены будет достаточно существенным: в зависимости от модели диапазон составит от 5% до 15%», - отмечает эксперт.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин отмечает, что большинство игроков российского авторынка считают индексацию утильсбора преждевременной мерой, так как рынок только начал восстанавливаться после событий 2022 года и рост прайсов может сократить количество продаж по итогам года. До новостей о повышении утильсбора ожидалось увеличение реализации новых авто вплоть до 1 млн единиц к концу года, однако, в случае подорожания автомобилей, этот прогноз может не сбыться.

Подробнее о том, как индексация утильсбора скажется на уровне спроса и структуре российского авторынка, - читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ