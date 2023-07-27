Выпуск легковых автомобилей в июне 2023 года вырос в 3,1 раза

По данным Росстата, за шесть месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 197 тыс. легковых автомобилей, что на 29,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в июне было выпущено 42 тыс. машин – это в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ запустил на площадке в Санкт-Петербурге серийное производство кроссовера LADA X-cross 5, который поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. Всего в течение июня на АВТОВАЗе и его дочерних предприятиях было выпущено 15465 автомобилей и сборочных комплектов – в 2,1 раза больше, чем годом ранее. При этом с 29 мая до 20 июня автозавод находился в корпоративном отпуске.

Производство грузовых автомобилей в январе-июне составило 75 тыс. единиц, что на 5,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В первый летний месяц с российских конвейеров сошло 14,3 тыс. грузовиков – это на 37,8% больше, чем годом ранее.

Фото: АВТОВАЗ