«Соллерс» в 2024 году может начать выпуск туристических автобусов

Компания «Соллерс» в начале 2024 года может запустить производство туристических автобусов на своих мощностях в особой экономической зоне «Алабуга». Об этом сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов, добавив, что в настоящее время «Соллерс» ведет соответствующие переговоры с «восточным промышленным партнером».

Как пишет издание «За рулем», в настоящее время на предприятиях «Соллерс» налажен выпуск пикапов и коммерческих грузовиков китайской компании JAC. У которой, кстати, есть свои туристические автобусы, выпускаемые под брендом Ankai.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Соллерс» закрыла сделку по приобретению 100% долей АО «Исузу Рус». Таким образом, Isuzu покидает российский рынок, на котором марка была официально представлена с 2006 года. В рамках договора по продаже компания «Соллерс» будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых и легковых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и обеспечения сервисного обслуживания в России. Также «Соллерс» планирует перезапустить работу производственной площадки «Исузу Рус» в г. Ульяновске с целью обеспечения загрузки существующих производственных мощностей и сохранения рабочих мест сотрудников.

Фото: «Соллерс»