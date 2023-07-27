Внедорожник Nissan Terra добрался до России за 4,7 млн рублей

На российском авторынке появился внедорожник Nissan Terra, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 4,7 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом выставленного на продажу автомобиля установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 194 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Полный привод с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей устанавливается на дорогие модификации.

В оснащение модели, помимо прочего, входят датчик контроля давления в шинах ABS, EBD/CBC, EBA/BAS/BA, ASRITCS/TRC, ESC/ESP/DSC, задние датчики парковки, систему помощи при подъеме в гору, LSD/блокировка дифференциала, рейлинги на крыше, центральный замок, запуск двигателя с кнопки, мультируль, бортовой компьютер, кожаный салон.

Внедорожник Nissan Terra имеет следующие габариты: 4882 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1835 мм в высоту при колесной базе 2850 мм. Дорожный просвет равен 225 мм. Производство этой модели для китайского рынка ведется на заводе СП Dongfeng-Nissan.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из российских дилеров привез из Китая новые кроссоверы Nissan X-Trail из Китая. Стоимость модели 2023 года выпуска составляет 5,2 млн рублей.

Фото: www.autohome.com.cn