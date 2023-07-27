АВТОВАЗ продолжит развитие семейства LADA Vesta после 2025 года

АВТОВАЗ рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда на платформе LADA Vesta после выпуска кроссовера в 2025 году. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель завода, однако, какой именно будет новая модель, он не уточнил. Подобные вопросы, равно как и запуск работ по новому проекту, утверждает совет директоров компании. Одним из возможных вариантов является создание на этой платформе минивэна.

Напомним, флагманская модель LADA Vesta построена на платформе LADA B/С, которая является собственной разработкой АВТОВАЗа. В современном виде она была представлена в 2014 году и с тех пор неоднократно дорабатывалась. Так, в феврале 2022-го АВТОВАЗ представил рестайлинговую LADA Vesta, в которой использовано порядка 600 новых деталей и компонентов.

Вместе с тем АВТОВАЗ продолжает разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, которое будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Производство новинки должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta. Также АВТОВАЗ рассматривает возможность разработки нового полноприводного кроссовера LADA – решение о запуске такой модели будет приниматься советом директоров компании в 2023 году.

Фото: АВТОВАЗ