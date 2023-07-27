Рынок люксовых автомобилей с пробегом в 1 полугодии вырос на 15%

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2023 года в России было куплено 1089 люксовых автомобилей с пробегом. Это на 15% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Более 40% от общего количества пришлось на марку Bentley, что составило 448 единиц. Примерно вдвое меньше было приобретено б/у машин Maserati (230 шт.). Из других дорогих автомобилей стоит отметить Rolls-Royce (192 шт.) и Lamborghini (120 шт.). Кроме них, на вторичном рынке россияне приобрели 70 подержанных машин Ferrari и 29 – Aston Martin.

Лидерство среди люксовых моделей в первом полугодии продолжила удерживать Bentley Continental GT (54 шт.), на которую пришлась почти пятая часть (21,5%) вторичного рынка автомобильной «роскоши». На втором месте – Maserati Levante (117 шт.), на третьем – Bentley Bentayga (90 шт.). В ТОП-5 также вошли Bentley Continental Flying Spur и Lamborghini Urus (87 и 85 шт. соответственно).

В отношении географии этого рынка эксперты не отметили никаких сюрпризов: традиционно львиная доля б/у «люксов» (суммарно 73%) принадлежит трем столичным регионам – Москве (530 шт.), Московской области (146 шт.) и Санкт-Петербургу (115 шт.).

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Фото: АВИЛОН