У Haval появится кластер поставщиков автокомпонентов в Тульской области

Рядом с автозаводом Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области планируется разместить производство автокомпонентов, сообщил гендиректор региональной Корпорации развития и поддержки Павел Татаренко. В презентации проекта говорится, что общая площадь производственных помещений составит 20 тыс. кв.м. Предполагаемый объем инвестиций – 3 млрд рублей (с НДС), пишет агентство «Интерфакс».

На новом производстве планируется выпуск кузовов (штамповка), силовых агрегатов (коленчатые валы, турбокомпрессоры и т.д.), подвесок (тормозные диски, подшипники и т.д.), отделки салона (климат-контроль, ткани и кожа), электрики (камера, радар, блок управления и т.д.). Возможные сроки реализации проекта не уточняются.

Напомним, российский завод Haval начал работу в июне 2019 года, став для бренда первым зарубежным предприятием полного цикла. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов. Завод включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. автомобилей в год.

На сегодняшний день завод Haval в Тульской области выпускает компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерный кроссовер Dargo, а также рамный внедорожник H9. Кроме того, компания Haval рассматривает возможность локализации производства в России нового среднеразмерного кроссовера Haval М6, который в настоящее время поставлется в нашу страну по импорту.

Фото: Haval