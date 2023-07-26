АВТОВАЗ приостановил производство на время корпоративного отпуска

АВТОВАЗ сегодня, 26 июля, приостановил производство автомобилей до 30 июля в связи с внеплановым корпоративным отпуском, зимняя часть которого была перенесена с декабря на июль. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, напомнив, что трехнедельный корпоративный отпуск в текущем году проходил на предприятии в первой половине июня.

«С учетом этого компания приняла решение предоставить работникам дополнительные дни отпуска в летнее время в разгар курортного сезона. Перенос трех дней отпуска на июль не повлияет на ход исполнения производственного плана, так как общее количество рабочих дней в течение года не изменится», – отметили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Напомним, в июне АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 27839 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA (рост в 3,7 раза), что стало для компании лучшим показателем продаж с начала текущего года. По итогам первого полугодия 2023-го российские дилеры LADA, согласно данным автопроизводителя, продали 143618 машин, что на 92,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Компания в текущих условиях подтверждает план по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года.

Фото: АВТОВАЗ