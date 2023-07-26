В России появился электроседан Toyota bZ3 за 4,15 млн рублей

На российском авторынке появился электрический седан Toyota bZ3, который официально в нашу страну не поставляется. Новинка предлагается в максимальной комплектации по цене 4 млн 150 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Выставленный на продажу седан оснащен электромотором мощностью 245 л.с. Ожидаемый запас хода составляет 616 км. В оснащение модели, помимо прочего, входят зимний пакет и зарядная станция.

Электроседан Toyota bZ3 построен на платформе e-TNGA – она же лежит в основе bZ4X. Автомобиль имеет следующие габариты: 4725 мм в длину и 1835 мм в ширину при колесной базе 2880 мм. Таким образом, по своим размерам Toyota bZ3 близка к Tesla Model 3.

Салон электроседана отличает большой планшет медиасистемы. Управление поворотниками – кнопками на спицах руля, а рукоятки отпирания дверных замков встроены в подлокотники. Производством седанов Toyota bZ3 занимается партнер японской компании в Китае – концерн FAW.

Фото: www.autohome.com.cn