Jetour привезет в Россию внедорожник Traveler T3 в 2025 году

Китайская компания Jetour планирует поставлять в Россию внедорожник Traveler T3. Об этом порталу «Авто Mail.ru» сообщил гендиректор российского дистрибьютора «Джетур Авто» г-н Кэ Чуаньдэн, добавив, что новинка доберется до нашей страны в 2025 году.

Напомним, мировая премьера внедорожника Jetour Traveler T3 состоялась в апреле 2023 года в рамках международного Шанхайского автосалона. Дизайн автомобиля во многом напоминает стилистику Land Rover Defender. За экстерьер китайского внедорожника отвечал турецкий дизайнер Хакан Саракоглу, ранее работавший над моделями Porsche и Chery.

В основе Jetour Traveler T3 несущая рамная конструкция, судя по всему, он имеет продольное расположение двигателя. По шасси – это, скорее, типичный внедорожник с передними стойками McPherson и задним неразрезным мостом. Машина оснащена полноприводной трансмиссией с муфтой Borg Warner шестого поколения в приводе задней оси.

В начальной комплектации Traveler T3 будет оснащаться 2-литровой турбочетверкой с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Также появится версия plug in с трехступенчатой трансмиссией DHT. Ожидается, что в Китае Jetour Traveler T3 поступит в продажу в 2024 году.

Напомним, в начале июня китайская марка Jetour официально вышла на авторынок России, начав продажи своего флагманского кроссовера X90 Plus. Второй моделью Jetour в нашей стране стал компактный кроссовер Dashing, который появился у дилеров уже в середине июня. Осенью 2023-го в нашей стране начнутся продажи компактного кроссовера X70 Plus, а в начале 2024-го у российских дилеров ожидается полноприводный внедорожник T2 (Traveler).

Как заявил заместитель генерального директора «Джетур Мотор Рус» Михаил Роткин, до конца нынешнего года компания рассчитывает реализовать в России 15 тыс. автомобилей, а дилерская сеть, которая на сегодняшний день включает 74 автосалона, расширится до 100 дилерских центров. Кроме того, компания планирует открыть склады запасных частей, которые будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти и Новосибирске, а также в Уральском федеральном округе.

«Кроссоверы Jetour ориентированы на молодую аудиторию и выделяются на фоне конкурентов за счет стремительного дизайна и мощных силовых установок от бренда Acteco, известного в России по автомобилям Chery, EXEED и OMODA. Внешне они выглядят интереснее многих моделей Chery при схожем оснащении, что может привлечь часть покупателей. Однако обойти долго развивающийся бренд Chery по продажам Jetour вряд ли сможет», – комментирует руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

Фото: Jetour