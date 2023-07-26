В России впервые за долгое время стало расти число автодилеров

Если прежде количество автомобильных дилеров в нашей стране сокращалось, то по итогам 2 квартала нынешнего года отмечен их рост. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе очередного мониторинга* дилерских сетей автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Так, на середину июля 2023-го общее число автодилеров в России составило 3353. И это на 272 больше, чем три месяца назад (в апреле было 3081). Общее увеличение количества дилеров связано с тем, что за этот период было заключено 448 дилерских контрактов (номеров) и расторгнуто 176. При этом многие «закрывшиеся» перешли в разряд сервисных партнеров, а практически все новые контракты были заключены с китайскими брендами.

Именно на долю «китайцев» сегодня приходится около половины (47% или 1572 шт.) всех дилерских центров на территории РФ. Только во 2 квартале дилеров китайских марок стало больше на 321, а основную прибавку обеспечили BAIC, Changan, JAC, Jetour, Kaiyi, Livan, SWM, Voyah. Для сравнения: у российских брендов насчитывается 508 дилеров (доля – 15%), а их общее число за три месяца увеличилось на 46.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что максимальный показатель количества дилерских центров в стране был зафиксирован в 2015 году – 3,8 тысячи. Причем до этого он постоянно рос, а после – снижался, и по итогам 1 квартала 2023-го составил 3081 (-19%). Теперь же впервые за долгое время число дилеров в России стало расти – во многом благодаря «китайцам». Причем такая тенденция имеет предпосылки для продолжения, т.к. сейчас есть все условия для прихода новых игроков из КНР и расширения дилерских сетей уже присутствующих на нашем рынке китайских автопроизводителей.

Более подробная информация о дилерах, работающих в РФ, содержится в обзоре «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Учитываются официальные дилерские центры (контракты) по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без сервисных партнеров.

Фото: АВТОСТАТ