АВТОВАЗ подтвердил проблемы с поставками комплектующих

АВТОВАЗ с 24 июля приостановил производство автомобилей LADA Vesta, а сотрудники занимаются досборкой некомплектных машин, сообщил паблик Avtograd news. В свою очередь, официально эту информацию на АВТОВАЗе опровергли, отмечая, что план производства LADA Vesta и сдачи автомобилей в торговую сеть выполняется. При этом на предприятии признают проблему с комплектующими, хотя и контролируемую, пишет газета «Известия».

«Иногда возникают непредвиденные сложности с отдельными компонентами, но на сдачу готовых автомобилей в отгрузку дилерам это не влияет. Сложности планово устраняются. Идет обычный рабочий процесс», – рассказал директор по связям с общественностью АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Тем не менее дилеры жалуются на поставки некомплектных автомобилей LADA Vesta. По словам президента ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, до 70% «Вест», поступающих в автосалоны, некомплектны: на этих машинах не установлена система вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», а также отсутствует окантовка систем мультимедиа. C одной стороны, получается, что АВТОВАЗ выполняет план по отгрузкам, с другой – большинство автомобилей не могут поступить в продажу.

При этом есть определенная логика в поставках некомплектных автомобилей дилерским предприятиям: так машина после исправления недочетов быстрее попадет к покупателю в отдаленных от Тольятти регионах. Как отмечает Алексей Подщеколдин, это делает возможным мгновенно приступить к продажам, как только придут запчасти.

Косвенно на нехватку комплектующих на АВТОВАЗе может указывать перенос зимнего корпоративного отпуска, ранее запланированного на 27 – 29 декабря 2023 года, на период с 26 по 28 июля 2023 года. Как отмечают на предприятии, это не повлияет на ход исполнения производственного плана, так как общее количество рабочих дней в течение года не изменится. Компания в текущих условиях подтверждает план по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года.

Напомним, в июне АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 27839 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA (рост в 3,7 раза), что стало для компании лучшим показателем продаж с начала текущего года. По итогам первого полугодия 2023-го российские дилеры LADA, согласно данным автопроизводителя, продали 143618 машин, что на 92,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: АВТОВАЗ