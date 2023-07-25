Geely станет официальным дистрибьютором бренда BelGee в России

Компания Geely Motors станет официальным дистрибьютором нового бренда BelGee в России. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе китайской компании.

Напомним, ранее завод «БелДжи» собрал первую партию кроссоверов BelGee X50, которые уже появились у местных дилеров. Эта модель создана на основе Geely Coolray и будет выпускаться на предприятии вместо него для рынков России и Беларуси.

Ожидается, что на российском рынке автомобили Belgee X50 появятся в течение второго полугодия 2023 года. При этом кроссоверы Geely Coolray и Belgee X50 будут продаваться параллельно.

Главные изменения в оформлении автомобиля Belgee X50 были проведены по классической схеме бейдж-инжиниринга: на решетке появилась эмблема автозавода, а на крышке багажника вместо крупной надписи Geely теперь написано Belgee. Как отмечается, использование своего бренда позволит белорусскому заводу углублять локализацию производства без согласования с Geely.

В настоящее время Geely Coolray предлагается в России с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Стоимость модели составляет от 2 млн 299 тыс. 990 рублей.

Завод «БелДжи» был открыт в ноябре 2017 года и занимается мелкоузловой сборкой автомобилей китайской марки Geely, которые поставляются, в том числе на российский рынок. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 60 тыс. машин в год.

Напомним, модельный ряд Geely, официально представленный в России, включает компактный кроссовер Coolray, кроссовер C-сегмента Atlas Pro с системой мягкого гибрида, купе-кроссовер Tugella и флагманский кроссовер D-сегмента Monjaro. В ближайшие месяцы ожидается появление новой модели Geely – седана С-класса Emgrand 7.

Фото: Geely

